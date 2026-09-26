तमिलनाडु में बंपर मानसून की खुशखबरी: TNAU ने बताया- बरसेगा 468 मिलीमीटर पानी

यह बारिश दक्षिण-पश्चिम मानसून से हुई हालिया 13 फीसदी कमी को पूरा करने में मदद कर सकती है, जो राज्य में खेती के लिए बहुत मायने रखती है। मगर एक चुनौती भी है: अल नीनो के प्रभाव से तटीय इलाकों में तो तेज बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ अंदरूनी हिस्से सामान्य से ज्यादा सूखे भी रह सकते हैं।

TNAU ने किसानों को मौसम के अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा है। साथ ही, इस मानसून सीजन का पूरा-पूरा फायदा उठाने के लिए बारिश के पानी को जमा करने और मल्चिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की भी सलाह दी है। इसके अलावा, चक्रवात से जुड़ी चेतावनियों के प्रति भी किसानों को सतर्क रहने को कहा गया है।