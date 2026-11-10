तमिलनाडु में टाटा की आईफोन फैक्ट्री में जहरीली गैस से 3 की मौत

तमिलनाडु में टाटा की आईफोन फैक्ट्री में जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत

लेखन गजेंद्र 04:53 pm Nov 10, 202604:53 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के होसुर के पास स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक फैक्ट्री में 3 ठेका मजदूरों की मौत हो गई। घटना के समय वे वेस्टवाटर ट्रीटमेंट टैंक की सर्विसिंग कर रहे थे। यह फैक्ट्री एप्पल के आईफोन के लिए केसिंग और दूसरे पुर्जे बनाती है। कृष्णागिरी जिले के अधिकारियों ने शक जताया है कि तीनों की मौत जहरीली गैस से हुई है। हालांकि, शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। मौतों की जांच एप्पल, टाटा और राज्य के अधिकारी करेंगे।