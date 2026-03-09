बिहार: वैशाली में भारत-न्यूजीलैंड के फाइनल मैच में भारतीय विकेट गिरने पर चिल्लाया किशोर, पीट-पीटकर हत्या

घटना

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि कुंदन रविवार शाम को घर से किसी काम से निकला था। उसके पड़ोस में रहने वाला किशन अपने 2 दोस्तों के साथ मोबाइल पर भारत-न्यूजीलैंड का विश्व कप फाइनल देख रहा था। कुंदन वहां रुक गया और मैच देखने लगा। किशन के भगाने पर कुंदन नहीं भागा। इस बीच, भारतीय टीम का एक विकेट गिर गया, जिसके बाद कुंदन चिल्लाने लगा। किशन को लगा कि कुंदन खुशी मना रहा है। तभी उनके बीच मारपीट होने लगी।