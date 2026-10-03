पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने फॉर्म 6 के इस्तेमाल पर उठाए सवाल
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग फॉर्म 6 का इस्तेमाल उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ने के लिए कर रहा है, जिन्हें पहले लिस्ट से हटा दिया गया था। जबकि यह फॉर्म तो नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए होता है।
वे इस बात को सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक अपराध मान रहे हैं। कुरैशी ने साफ कहा कि जो अधिकारी ऐसा करने पर जोर दे रहे हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 के इस्तेमाल का किया बचाव
चुनाव आयोग अपनी बात पर कायम है कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल नए आवेदनों के लिए बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि बड़े अधिकारियों के बीच किसी भी मुद्दे पर असहमति होना तो बस आम बातचीत का हिस्सा है।
हैरानी की बात यह है कि 2 आयुक्तों ने फॉर्म 6 के इस्तेमाल के तरीके को बदलने के लिए दबाव डाला है। उन्होंने 14 बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब तक उनकी सलाह को माना नहीं गया है।