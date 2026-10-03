पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने फॉर्म 6 के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग फॉर्म 6 का इस्तेमाल उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ने के लिए कर रहा है, जिन्हें पहले लिस्ट से हटा दिया गया था। जबकि यह फॉर्म तो नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए होता है।

वे इस बात को सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक अपराध मान रहे हैं। कुरैशी ने साफ कहा कि जो अधिकारी ऐसा करने पर जोर दे रहे हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।