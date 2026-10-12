गुजरात में नवरात्रि के जश्न में डूबी स्विट्जरलैंड की राजदूत माया टिसाफी, 50,000 लोगों के साथ किया गरबा
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भारत में स्विट्जरलैंड की राजदूत माया टिसाफी गुजरात में नवरात्रि के जश्न में पूरी तरह डूब गईं। उन्होंने करीब 50,000 लोगों के साथ मिलकर गरबा किया। इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि यह एक शानदार मिसाल है कि कैसे गुजरात की परंपराएं अलग-अलग उम्र और संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं।
टिसाफी ने नवरात्रि की सामुदायिक भूमिका पर जोर दिया
नवरात्रि सिर्फ नाच-गाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह समुदाय और हमारी समृद्ध विरासत का भी उत्सव है। टिसाफी ने बताया कि ऐसे त्योहार लोगों को खुशी और अपनी परंपराओं के धागे से एक साथ जोड़ते हैं। उन्होंने सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना भी की। उनकी इस गरबा में भागीदारी ने यह भी दिखाया कि कैसे हमारे स्थानीय पर्व दुनिया भर के समुदायों को एक-दूसरे से जोड़ सकते हैं।