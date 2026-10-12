गुजरात में नवरात्रि के जश्न में डूबी स्विट्जरलैंड की राजदूत माया टिसाफी, 50,000 लोगों के साथ किया गरबा

नवरात्रि सिर्फ नाच-गाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह समुदाय और हमारी समृद्ध विरासत का भी उत्सव है। टिसाफी ने बताया कि ऐसे त्योहार लोगों को खुशी और अपनी परंपराओं के धागे से एक साथ जोड़ते हैं। उन्होंने सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना भी की। उनकी इस गरबा में भागीदारी ने यह भी दिखाया कि कैसे हमारे स्थानीय पर्व दुनिया भर के समुदायों को एक-दूसरे से जोड़ सकते हैं।