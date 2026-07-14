राम मंदिर चंदा चोदी मामला: कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का इस्तीफा देने से इनकार
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने इस्तीफा देने की खबरों को गलत बताया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट से लगभग 3 करोड़ रुपये की चोरी हुई है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह आंकड़ा 14 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया जा रहा था। स्वामी गिरी ने कड़े शब्दों में कहा, "यह भगवान राम के विरुद्ध एक अपराध है। ऐसे दुष्ट लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।"
राम मंदिर कोषाध्यक्ष ने SIT जांच का समर्थन किया
गिरी को विशेष जांच दल (SIT) की जांच पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह जांच स्वतंत्र और गहन दोनों है। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपनी लापरवाही स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से पद छोड़ा था। उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं था। वहीं, इस मामले में 8 संदिग्ध न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अदालतें सबूतों की जांच कर रही हैं और मामले से जुड़े अन्य लोगों से लगातार पूछताछ जारी है।