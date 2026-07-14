राम मंदिर चंदा चोदी मामला: कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का इस्तीफा देने से इनकार

गिरी को विशेष जांच दल (SIT) की जांच पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह जांच स्वतंत्र और गहन दोनों है। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपनी लापरवाही स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से पद छोड़ा था। उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं था। वहीं, इस मामले में 8 संदिग्ध न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अदालतें सबूतों की जांच कर रही हैं और मामले से जुड़े अन्य लोगों से लगातार पूछताछ जारी है।