स्वदेशी जागरण मंच ने स्टारलिंक को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, दिया अहम बयान

SJM को डर है कि स्टारलिंक की तकनीक से भारतीय इंटरनेट ट्रैफिक स्थानीय निगरानी से बच निकल सकता है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में अधिकारियों के लिए इसे ट्रैक करना या नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। SJM के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने बताया कि स्टारलिंक ने अभी तक यह नहीं दिखाया है कि वह जरूरत पड़ने पर सेवाओं को प्रतिबंधित करने के भारत के नियमों का पालन कर सकता है। इस समूह का कहना है कि स्टारलिंक पर रोक लगाने से सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, साथ ही अमेरिका जैसे व्यापारिक साझेदारों को एक संदेश भी जाएगा।