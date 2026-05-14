पश्चिम बंगाल: स्कूलों में 'वन्दे मातरम' अनिवार्य, पशु वध पर सख्त चेतावनी
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पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना की शुरुआत 'वन्दे मातरम' के साथ होगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने यह नया नियम लागू किया है, जो पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुई "बंगालर माटी बंगालर जल" गाने की परंपरा की जगह लेगा।
पश्चिम बंगाल सरकार ने पशु हत्या के खिलाफ चेतावनी दी
यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनवरी में दिए गए सुझाव पर आधारित है, जिसमें 'वन्दे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने को कहा गया था। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर 9 मई को शपथ लेने वाले सुवेंदु अधिकारी ने अब राज्य में पशु और भैंस के वध से जुड़े सख्त कानूनों की याद दिलाई है। उन्होंने साफ कहा कि बिना जरूरी प्रमाणपत्रों के ऐसा करने पर राज्य के कानून के तहत जुर्माना और जेल भी हो सकती है।