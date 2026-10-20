कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़ मामला: पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़ मामला: पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुरबा बर्दवान में टॉगोर और संदीप बेज के परिवारवालों से मुलाकात की। उनके परिवार के सदस्य कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई हाल की भगदड़ में अपनी जान गंवाने वालों में शामिल थे। अधिकारी ने इन परिवारों को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और यह भरोसा भी दिलाया कि उन्हें आगे भी मदद मिलती रहेगी।
चोरबगान भगदड़ में 19 की मौत, 25 घायल
17 अक्टूबर को चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में 19 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 25 लोग घायल हुए थे। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। कोलकाता पुलिस के मुताबिक, वहां अव्यवस्था और खराब इंतजामों के चलते हालात और बिगड़ गए थे। अधिकारी की योजना है कि वे हुगली जिले में पियाली प्रमाणिक जैसे अन्य प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे।