कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़ मामला: पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुरबा बर्दवान में टॉगोर और संदीप बेज के परिवारवालों से मुलाकात की। उनके परिवार के सदस्य कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई हाल की भगदड़ में अपनी जान गंवाने वालों में शामिल थे। अधिकारी ने इन परिवारों को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और यह भरोसा भी दिलाया कि उन्हें आगे भी मदद मिलती रहेगी।