पश्चिम बंगाल: इस्कॉन द्वारा संचालित रसोई में बनेगा बच्चों का मिड-डे मील, मुख्यमंत्री अधिकारी ने किया उद्घाटन

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता के तारातला इलाके में इस्कॉन द्वारा चलाई जाने वाली एक विशाल नई रसोई का उद्घाटन किया। यहां सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों के लिए मिड-डे मील तैयार किया जाएगा। इस रसोई का मुख्य मकसद खाने को बनाने और स्कूलों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को और ज्यादा बेहतर बनाना है। कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ के साथ हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अधिकारी ने खुद भी खाना बनाने में हाथ बंटाया और बाद में पूरी रसोई का दौरा किया।