केरलम: त्रिशूर में आर्थिक तंगी के चलते एक ही परिवार के 2 सदस्यों ने की आत्महत्या, 2 अन्य अस्पताल में भर्ती
केरलम के त्रिशूर में पाझंजी गांव में एक संदिग्ध सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। इस घटना में 50 साल के सिबी और उनकी 18 साल की बेटी एलिन की मौत हो गई, जबकि उनकी 45 साल की पत्नी बीना और 17 साल का बेटा आदिथ्यन अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह मामला सोमवार सुबह उस वक्त सामने आया जब आदिथ्यन ने पुलिस को फोन कर मदद मांगी।
पुलिस को विषाक्त पदार्थ के सेवन का शक
पुलिस के मौके पर पहुंचने पर उन्हें सिबी का शव एक कुएं से मिला, जबकि एलिन घर में मृत पाई गईं। बीना और आदिथ्यन दोनों बेहोशी की हालत में मिले, लेकिन उनकी जान बच गई थी। पुलिस को संदेह है कि मौत से पहले उन्हें विषाक्त पदार्थ खिलाया गया था। शुरुआती जांच से पता चला है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सिबी ने हाल ही में विदेश में अपनी नौकरी खो दी थी और घर लौटने के बाद से वह मुश्किलों का सामना कर रहे थे। पुलिस इस मामले की अभी भी जांच कर रही है और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।