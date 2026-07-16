असम राइफल्स पर हमले के पीछे 'ईस्टर्न फ्लैंक' का हाथ होने का शक

ईस्टर्न फ्लैंक की अगुवाई 2 ऐसे नेता कर रहे हैं, जिन्हें हिंसा शुरू होने से कुछ ही दिन पहले NSCN(IM) से निकाल दिया गया था। ये दोनों म्यांमार से काम करते हैं और NSCN(IM) के साथ भारत के शांति समझौते का हिस्सा नहीं हैं। यही वजह है कि उन पर आसानी से नजर नहीं रखी जा पाती। ऐसा लगता है कि ये हमले चल रहे नागा-कुकी संघर्ष और इलाके को लेकर नेताओं के आपसी विवादों से जुड़े हुए हैं।

अधिकारियों का यह भी मानना है कि नागालैंड में हुए हालिया हमले का मकसद सुरक्षा बलों को इस बात को लेकर भ्रमित करना था कि असली गुनहगार कौन है।