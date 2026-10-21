टाइगर श्रॉफ पर हमला मामला: सभी आरोपियों को मुंबई लाया गया

पुलिस का मानना है कि ये शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। पकड़े जाने से पहले वे सूरत के रास्ते भागने की फिराक में थे।

इस मामले में चार और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले की जांच हत्या के प्रयास के आरोप में की जा रही है। पुलिस अभी भी यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर श्रॉफ को ही निशाना क्यों बनाया गया।