टाइगर श्रॉफ पर हमला मामला: सभी आरोपियों को मुंबई लाया गया
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टाइगर श्रॉफ की कार पर हाल ही में हुई फायरिंग के तीन मुख्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए कोटा से मुंबई लाया गया है।
यह घटना 18 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें उनके ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गए थे।
अब ये तीनों क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल के पास हैं, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है।
शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े
पुलिस का मानना है कि ये शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। पकड़े जाने से पहले वे सूरत के रास्ते भागने की फिराक में थे।
इस मामले में चार और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।
इस मामले की जांच हत्या के प्रयास के आरोप में की जा रही है। पुलिस अभी भी यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर श्रॉफ को ही निशाना क्यों बनाया गया।