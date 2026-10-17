मणिपुर में उग्रवादी हमले में एक व्यक्ति की मौत, 4 अन्य घायल

मणिपुर के कामजोंग जिले में शनिवार को चासाद गांव में हुए एक संदिग्ध उग्रवादी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। दोपहर करीब ढाई बजे यह हिंसा भड़क उठी, जहां उग्रवादियों और एक स्थानीय हथियारबंद समूह के बीच जमकर गोलीबारी हुई। हमले में मारे गए व्यक्ति की पहचान 36 वर्षीय सेइखोहाऊ के तौर पर की गई है।