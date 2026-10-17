मणिपुर में उग्रवादी हमले में एक व्यक्ति की मौत, 4 अन्य घायल
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मणिपुर के कामजोंग जिले में शनिवार को चासाद गांव में हुए एक संदिग्ध उग्रवादी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। दोपहर करीब ढाई बजे यह हिंसा भड़क उठी, जहां उग्रवादियों और एक स्थानीय हथियारबंद समूह के बीच जमकर गोलीबारी हुई। हमले में मारे गए व्यक्ति की पहचान 36 वर्षीय सेइखोहाऊ के तौर पर की गई है।
जनजातीय एकता समिति ने की हमले की निंदा
हमले के बाद 5 घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में गांव के मुखिया थांगजाहाऊ हाओकिप और ग्रामीण खैलुन हाओकिप, हेगिन हाओकिप व सेइपाओ हाओकिप शामिल हैं। दुख की बात है कि सेइखोहाऊ अपनी चोटों से बच नहीं सके। यह घटना फरवरी से लगातार बढ़ रही हिंसा का हिस्सा है, जिससे स्थानीय समुदाय प्रभावित हो रहे हैं और उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं।