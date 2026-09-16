मणिपुर में दहला देने वाला हमला: कई घर जलाए गए और हुई भारी गोलीबारी
15 सितंबर को मणिपुर के कांगपोकपी जिले में स्थित चावांग-किनिंग गांव पर संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में गांव के कम से कम 5 घर जल गए और इसके बाद दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई।
यह घटना कुकी और नागा समुदायों के बीच जारी हिंसक तनाव की ताजा कड़ी है, जिसमें बीते कुछ ही दिनों में 6 लोगों की जान जा चुकी है।
चावांग-किनिंग, जो कि एक नागा लियांगमाई गांव है, नागा और कुकी बहुल गांवों के बीच में पड़ता है। इसी वजह से यह गांव लगातार जारी इस संघर्ष की चपेट में आ गया है।
गांव वालों ने सुरक्षा बल की चौकी स्थापित करने की मांग की
बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 100 उग्रवादी शामिल थे, हालांकि इस बार किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।
इसी हफ्ते की शुरुआत में, तामेंगलोंग में दो कुकी महिलाओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद फरवरी से अब तक इस अशांति में जान गंवाने वालों की कुल संख्या लगभग 30 हो गई है।
गांव के लोगों ने अब अपने इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक स्थायी सुरक्षा चौकी स्थापित करने की मांग की है। वे अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि वे इस क्षेत्र में बिगड़ते हालात पर नियंत्रण पाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत और मजबूत कदम उठाएं।