जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में सभी का स्वागत, हर याचिका पर विचार होगा
कई विपक्षी नेताओं के अपने आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट सभी का स्वागत करता है, उनका पद चाहे जो भी हो।
यह विरोध प्रदर्शन चुनाव आयुक्त पर सत्ताधारी पार्टी के प्रति कथित पक्षपात के आरोप को लेकर था। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत व्यक्तिगत रूप से उन नेताओं से नहीं मिल सके, लेकिन उन्होंने साफ कहा, "अगर आप सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं, तो इसके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।"
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- सभी याचिकाओं पर गंभीरता से विचार होगा
एक मानवाधिकार कार्यक्रम में बोलते हुए, जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि हर याचिका को गंभीरता से देखा जाएगा, चाहे उसे कोई भी दायर करे।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और बड़े मसलों को हल करने में अदालतों और मानवाधिकार संगठनों की भूमिका बेहद अहम है, ताकि न्याय सभी के लिए आसानी से उपलब्ध रहे।
बता दें, जस्टिस सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सोमवार को मुलाकात का अनुरोध ठुकरा दिया था। राहुल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात का अनुरोध किया था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के आधिकारिक ईमेल के जवाब में, CJI ने कहा कि ऐसी मीटिंग सही नहीं होगी क्योंकि संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।