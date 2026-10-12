जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में सभी का स्वागत, हर याचिका पर विचार होगा

एक मानवाधिकार कार्यक्रम में बोलते हुए, जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि हर याचिका को गंभीरता से देखा जाएगा, चाहे उसे कोई भी दायर करे।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और बड़े मसलों को हल करने में अदालतों और मानवाधिकार संगठनों की भूमिका बेहद अहम है, ताकि न्याय सभी के लिए आसानी से उपलब्ध रहे।

बता दें, जस्टिस सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सोमवार को मुलाकात का अनुरोध ठुकरा दिया था। राहुल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात का अनुरोध किया था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के आधिकारिक ईमेल के जवाब में, CJI ने कहा कि ऐसी मीटिंग सही नहीं होगी क्योंकि संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।