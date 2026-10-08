भारत-इजरायल संबंधों को लेकर क्या सोचते हैं युवा? सर्वे से पता चला
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इंडिया इजरायल सेंटर के एक नए सर्वे में सामने आया है कि युवा भारतीयों की इजरायल को लेकर सोच में बड़ा बदलाव आया है। 18 से 29 साल के युवाओं के लिए इजरायल अब भारत के साथ रक्षा सहयोग में टॉप 3 देशों में से एक बन गया है।
इसने अमेरिका और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इसे भारत का एक अहम कूटनीतिक सहयोगी भी माना जाता है और यह टॉप 5 में अपनी जगह बनाता है।
अधिकतर युवा भारत-इजरायल के रक्षा संबंधों को मजबूत मानते हैं
सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा युवा (करीब 52 प्रतिशत) मानते हैं कि भारत और इजरायल के रक्षा संबंध मजबूत हैं। वहीं, 41 फीसदी युवा इसे भारत का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक भागीदार मानते हैं।
रिपोर्ट बताती है कि इन विचारों को बनाने में मीडिया की खबरों का बड़ा हाथ है। खासकर उन खबरों का, जिनमें करगिल युद्ध के दौरान इजरायल के समर्थन पर बात की गई थी।