भारत-इजरायल संबंधों को लेकर क्या सोचते हैं युवा? सर्वे से पता चला

इंडिया इजरायल सेंटर के एक नए सर्वे में सामने आया है कि युवा भारतीयों की इजरायल को लेकर सोच में बड़ा बदलाव आया है। 18 से 29 साल के युवाओं के लिए इजरायल अब भारत के साथ रक्षा सहयोग में टॉप 3 देशों में से एक बन गया है।

इसने अमेरिका और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इसे भारत का एक अहम कूटनीतिक सहयोगी भी माना जाता है और यह टॉप 5 में अपनी जगह बनाता है।