भारत में 10 प्रतिशत छात्रों में है आत्महत्या के विचार, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

हाल ही में हुए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे से पता चला है कि भारतीय कॉलेज के छात्र मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पिछले छह महीनों में लगभग 15 प्रतिशत छात्रों ने बहुत अधिक परेशानी या तनाव महसूस किया। वहीं, इस सर्वे के मुताबिक, पिछले एक साल में करीब 10 में से एक छात्र को अक्सर आत्महत्या जैसे विचार आए हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक टास्क फोर्स छात्र कल्याण पर अपनी अहम रिपोर्ट तैयार कर रही है। यह टास्क फोर्स IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे में 2 छात्रों की मौत के बाद बनाई गई थी।