तेल-गैस की कीमतों पर होगी समीक्षा, आपकी जेब का फैसला पश्चिमी एशिया के हाथ

पश्चिमी एशिया संघर्ष आपूर्ति को प्रभावित कर रहा

हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह पश्चिमी एशिया का जारी संघर्ष है, जिसने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस अस्थिरता के चलते भारत के लिए ऊर्जा संसाधन जुटाना काफी मुश्किल हो रहा है। इसलिए, भविष्य में कीमतों में होने वाला कोई भी बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपूर्ति से जुड़ी इन चुनौतियों का समाधान कैसे निकलता है।