तेल-गैस की कीमतों पर होगी समीक्षा, आपकी जेब का फैसला पश्चिमी एशिया के हाथ
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पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों की समीक्षा की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने बताया है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत को कितना कच्चा तेल मिल पाता है। सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले दुनिया भर में आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
पश्चिमी एशिया संघर्ष आपूर्ति को प्रभावित कर रहा
हाल के दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह पश्चिमी एशिया का जारी संघर्ष है, जिसने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस अस्थिरता के चलते भारत के लिए ऊर्जा संसाधन जुटाना काफी मुश्किल हो रहा है। इसलिए, भविष्य में कीमतों में होने वाला कोई भी बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपूर्ति से जुड़ी इन चुनौतियों का समाधान कैसे निकलता है।