राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, दान विवाद के बीच सुरेश भैय्याजी ने छोड़ा संरक्षक पद
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेता सुरेश भैय्याजी जोशी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट में चल रहे बड़े संगठनात्मक फेरबदल के बीच उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। यह घटनाक्रम अयोध्या राम मंदिर में हुए दान चोरी विवाद के माहौल में सामने आया है। 78 साल के जोशी ने अपनी गिरती सेहत का हवाला देते हुए यह पद छोड़ा है।
मुख्य रूप से सलाहकार की थी जोशी की भूमिका
RSS हलकों में जाने-पहचाने और भाजपा के बड़े नेताओं के करीब होने के बावजूद ट्रस्ट के साथ उनकी भूमिका काफी कम रही। वे ज्यादातर पर्दे के पीछे से ही काम करते थे। कभी-कभार ही वे ट्रस्ट की बैठकों में शामिल होते थे या अयोध्या जाते थे। उनका काम सिर्फ सलाह देने तक ही सीमित था। वे सीधे तौर पर कामकाज में शामिल नहीं होते थे। अब उनके जाने के बाद और मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे विवादों के बीच, ट्रस्ट में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया अभी जारी है।