राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, दान विवाद के बीच सुरेश भैय्याजी ने छोड़ा संरक्षक पद

RSS हलकों में जाने-पहचाने और भाजपा के बड़े नेताओं के करीब होने के बावजूद ट्रस्ट के साथ उनकी भूमिका काफी कम रही। वे ज्यादातर पर्दे के पीछे से ही काम करते थे। कभी-कभार ही वे ट्रस्ट की बैठकों में शामिल होते थे या अयोध्या जाते थे। उनका काम सिर्फ सलाह देने तक ही सीमित था। वे सीधे तौर पर कामकाज में शामिल नहीं होते थे। अब उनके जाने के बाद और मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे विवादों के बीच, ट्रस्ट में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया अभी जारी है।