NEET-UG: छात्रा की तुलसी माला उतरवाई, NTA को अपनी ही गाइडलाइन याद आई!

NTA ने छात्रों को याद दिलाया कि धार्मिक वस्तुएं पहनना जायज है

NTA ने इस घटना को 'अस्वीकार्य' बताया। उन्होंने सबको याद दिलाया कि उनके दिशानिर्देशों में साफ तौर पर लिखा है कि अगर छात्र जांच के लिए समय पर पहुंचते हैं, तो वे धार्मिक वस्तुएं पहन सकते हैं।

यह नीति परीक्षा से पहले ही स्पष्ट रूप से बता दी गई थी। इस परीक्षा के लिए 22.75 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और 96.92 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। NTA ने जोर देकर कहा कि देश भर की परीक्षाओं में सभी उम्मीदवारों के लिए धार्मिक आस्था का सम्मान और न्याय बहुत जरूरी है।