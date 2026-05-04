गूगल जेमिनी ऐप का नया डिजाइन तैयार कर रही है

गूगल कर रही जेमिनी ऐप के नए डिजाइन का परीक्षण, जानिए क्या मिलेगा बदलाव

क्या है खबर?

गूगल अपने जेमिनी ऐप के लिए एक बड़ा रीडिजाइन टेस्ट कर रहा है, जिसका मकसद इसे आसान और यूजर्स के अनुकूल बनाना है। अब आपको होम पेज पर ही एक पिल-शेप का प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें वॉयस इनपुट और जेमिनी लाइव की सुविधा होगी। साथ ही, 'प्लस' बटन भी होगा, जिससे आप फोटो को जल्दी से कैप्चर कर सकते हैं, अपने कैमरे का उपयोग कर सकते हैं या हाल ही की तस्वीरों में से चुन सकते हैं।