हाई कोर्ट ने मई में भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर जांच का आदेश दिया था, जिन्होंने गांधी और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ जांच की मांग की थी।

याचिका पर कोर्ट ने CBI और ED को दावों को सत्यापित करने को कहा था। इसके बाद जुलाई में CBI ने अपना हलफनामा दाखिल किया था, जिस पर हाई कोर्ट नाखुश था।

इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल ने इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।