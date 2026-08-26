सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, भगवान का होगा बांके बिहारी मंदिर में आया चढ़ावा
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मिलने वाला हर चढ़ावा सिर्फ भगवान के लिए ही इस्तेमाल होगा, सेवायतों के निजी उपयोग के लिए नहीं। यह फैसला तब आया जब एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मंदिर के सेवायत चढ़ावे के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ तौर पर कहा कि पहले के आदेशों में भी यह बात स्पष्ट की गई थी कि पुजारी इन चढ़ावों का कोई भी हिस्सा अपने पास नहीं रख सकते।
चढ़ावा मंदिर के खाते में ही जमा होना चाहिए
अब से सभी चढ़ावे सीधे मंदिर की दान पेटी में या मंदिर के बैंक खाते में ही जमा किए जाएंगे, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। कोर्ट ने सेवायतों को इस बात के लिए भी कड़ी फटकार लगाई कि वे दान पेटियां बंद करके चढ़ावा खुद ही अपने पास रख रहे थे। इस कदम से सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भक्तों का चढ़ावा ठीक उसी तरह भगवान तक पहुंचे, जैसा उन्होंने सोचा था।