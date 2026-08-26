सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, भगवान का होगा बांके बिहारी मंदिर में आया चढ़ावा

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मिलने वाला हर चढ़ावा सिर्फ भगवान के लिए ही इस्तेमाल होगा, सेवायतों के निजी उपयोग के लिए नहीं। यह फैसला तब आया जब एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मंदिर के सेवायत चढ़ावे के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ तौर पर कहा कि पहले के आदेशों में भी यह बात स्पष्ट की गई थी कि पुजारी इन चढ़ावों का कोई भी हिस्सा अपने पास नहीं रख सकते।