सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा उसकी हिरासत में लिए जाने के समय से ही शुरू होगी। यह अवधि उसकी औपचारिक गिरफ्तारी के क्षण से नहीं गिनी जाएगी।

दरअसल, कोर्ट को यह फैसला इसलिए देना पड़ा क्योंकि त्रिपुरा में 3 लोगों को एक दिन से ज्यादा समय तक न्यायिक मंजूरी के बिना हिरासत में रखा गया था, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का साफ उल्लंघन था।