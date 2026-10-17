हर बच्चे का हक है इंटरनेट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया मौलिक अधिकार

अदालत चाहती है कि नुकसानदायक सामग्री से बेहतर सुरक्षा मिले, लेकिन वह बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखने के पक्ष में नहीं है। इसके बजाय, उन्होंने सुझाव दिया है कि माता-पिता की इजाजत और "चाइल्ड मोड" जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया जाए।

इससे बच्चों के लिए चीजें सुरक्षित रहेंगी और उन्हें ऑनलाइन आने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। अदालत का जोर इस बात पर है कि हानिकारक सामग्री के लिए प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराया जाए, ना कि छोटे यूजर्स पर दोष मढ़ा जाए।