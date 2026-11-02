सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, कहा- समझौते से खत्म नहीं होंगे बलात्कार के मामले

अदालत ने यह भी कहा कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को केवल निजी समझौतों से यूं ही खत्म नहीं किया जा सकता। इस खास मामले में महिला ने अदालत को बताया था कि उस पर समझौता करने का दबाव बनाया गया था। इसी वजह से जजों ने मामले को बंद करने के बजाय मुकदमे की सुनवाई जारी रखने पर जोर दिया। आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य संदेश बिल्कुल साफ है कि न्याय के लिए पूरी जांच जरूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए।