NEET-UG पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट में NTA के भविष्य पर सुनवाई, क्या परीक्षा प्रणाली में होगा बड़ा बदलाव?
NEET-UG 2026 में पेपर लीक के नए आरोपों के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े बदलाव की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। डॉक्टर्स के दो प्रमुख संगठन, FAIMA और UDF इस याचिका की पैरवी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए परीक्षा की सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी एक स्वतंत्र संस्था को सौंपी जानी चाहिए।
न्यायिक निगरानी में NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा
याचिका में NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा सख्त न्यायिक निगरानी में कराने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा, इसमें डिजिटल क्वेश्चन पेपर लॉक और कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू करने की भी वकालत की गई है।
याचिका यह भी कहती है कि NTA को के राधाकृष्णन कमेटी की विशेषज्ञ सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, CBI की जांच में अब तक जो भी जानकारी सामने आई है, उसे मीडिया और आम जनता के सामने भी रखा जाना चाहिए।