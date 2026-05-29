NEET-UG पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट में NTA के भविष्य पर सुनवाई, क्या परीक्षा प्रणाली में होगा बड़ा बदलाव? देश May 29, 2026

NEET-UG 2026 में पेपर लीक के नए आरोपों के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े बदलाव की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। डॉक्टर्स के दो प्रमुख संगठन, FAIMA और UDF इस याचिका की पैरवी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए परीक्षा की सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी एक स्वतंत्र संस्था को सौंपी जानी चाहिए।