NEET पेपर लीक: 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में 'महा-सुनवाई', NTA के भविष्य पर बड़ा सवाल
सुप्रीम कोर्ट 29 मई को NEET-UG 2026 पेपर लीक से जुड़ी एक अहम याचिका पर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई उन दावों के बाद हो रही है जिनमें कहा गया है कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका है। मेडिकल ग्रुप्स FAIMA और UDF ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। उनका कहना है कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उनकी मांग है कि इन बड़ी परीक्षाओं को संचालित करने की पूरी व्यवस्था में बदलाव किया जाए।
FAIMA और UDF ने NEET परीक्षा में सुधार की मांग की
याचिकाकर्ताओं ने NTA को हटाने और उसकी जगह एक अधिक स्वतंत्र संस्था बनाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर दोबारा परीक्षा करवानी पड़े, तो उसकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। इसके साथ ही, उन्होंने कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ाने की बात भी कही गई है। परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। याचिकाकर्ताओं ने CBI से इस लीक की जांच की ताजा जानकारी भी मांगी है। उनका मानना है कि इन बदलावों से इस पूरी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा फिर से कायम होगा।