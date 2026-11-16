यमुना के बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को चेतावनी

यमुना के बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को चेतावनी, कहा- गंदगी और बढ़ी

लेखन गजेंद्र 06:06 pm Nov 16, 202606:06 pm

क्या है खबर?

छठ पर्व पर दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण की सच्चाई एक बार फिर सामने आ गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों की आलोचना की है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने कहा कि नदी की सफाई पर बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद इसकी हालत और खराब ही हुई है। पीठ ने कहा कि यमुना की खराब हालत इसके किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों में नागरिक प्रशासन की नाकामी को दिखाती है।