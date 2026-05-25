'मृत बेटी से तलाकशुदा बेटी बेहतर': सुप्रीम कोर्ट का मीडिया को कड़ा संदेश, दहेज मौत मामले पर चेताया
सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की कथित दहेज मौत के मामले में मीडिया को सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि मीडिया को परिवार के इस दुख को सनसनीखेज सुर्खियों में नहीं बदलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे परिवार की भावनाओं का सम्मान करें और उनके दर्द को महज 'साउंड बाइट्स' में न बदलें। कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया है, जिससे पता चलता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में खबरों की रिपोर्टिंग कितनी संवेदनशीलता से होनी चाहिए।
तुषार मेहता बोले- मृत बेटी से तलाकशुदा बेटी बेहतर
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही: "किसी भी पक्ष पर दोष मढ़े बिना, इस बात का संदेश साफ है कि मरी हुई बेटी से बेहतर है कि बेटी तलाकशुदा हो।" उनके ये शब्द उन लोगों पर शादी और दहेज को लेकर पड़ने वाले भारी दबाव की ओर ध्यान खींचते हैं, और याद दिलाते हैं कि व्यक्ति की अपनी सुरक्षा सबसे बढ़कर है। कोर्ट का यह कदम पीड़ित परिवारों के प्रति समर्थन दिखाता है और ऐसी कहानियों को बताने में ज्यादा संवेदनशीलता और कम सनसनीखेज रवैया अपनाने की सीख देता है।