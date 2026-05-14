कपूर परिवार में साम्राज्य की जंग, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता दिखाया

रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया पर आरोप लगाया

यह सब तब शुरू हुआ जब 80 वर्षीय रानी कपूर ने कहा कि उनकी बहू प्रिया परिवार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। अदालत ने RIPL की 18 मई की बोर्ड बैठक में किसी भी विवादास्पद मुद्दों पर रोक लगा दी और यह भी कहा कि फिलहाल RBI के निर्देशों और वैधानिक अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों को शांत रहकर मध्यस्थ के माध्यम से समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि बातचीत की रिपोर्ट मिलने के बाद वे मामले पर दोबारा गौर करेंगे।