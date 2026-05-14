कपूर परिवार में साम्राज्य की जंग, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता दिखाया
सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत व्यवसायी संजय कपूर के परिवार से उनके व्यापारिक साम्राज्य को लेकर चल रहे विवाद को अदालत तक खींचने के बजाय मध्यस्थता से सुलझाने का आग्रह किया है। यह विवाद पिछले जून में उनकी मृत्यु के बाद शुरू हुआ था, जब परिवार के सदस्य इस बात पर आपस में भिड़ गए कि परिवार के ट्रस्ट और कंपनियों पर किसका नियंत्रण होगा।
मामले को निष्पक्ष रखने के लिए, कोर्ट ने उनकी कंपनी RIPL को मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रहने के दौरान कोई बड़ा बदलाव न करने का निर्देश दिया, जैसे कि 2 स्वतंत्र निदेशकों को जोड़ना या अधिकृत बैंकिंग हस्ताक्षरकर्ताओं को बदलना।
रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया पर आरोप लगाया
यह सब तब शुरू हुआ जब 80 वर्षीय रानी कपूर ने कहा कि उनकी बहू प्रिया परिवार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। अदालत ने RIPL की 18 मई की बोर्ड बैठक में किसी भी विवादास्पद मुद्दों पर रोक लगा दी और यह भी कहा कि फिलहाल RBI के निर्देशों और वैधानिक अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों को शांत रहकर मध्यस्थ के माध्यम से समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि बातचीत की रिपोर्ट मिलने के बाद वे मामले पर दोबारा गौर करेंगे।