सुप्रीम कोर्ट ने 28 हफ्ते की गर्भावस्था खत्म करने का फैसला रखा बरकरार, 15 वर्षीय है लड़की

लड़की की मां ने कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की

AIIMS ने भले ही चिकित्सा नैतिकता और इसमें शामिल जोखिमों को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि लड़की के अधिकार सबसे ऊपर हैं।

वहीं, लड़की की मां ने अभी तक आदेश न मानने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की है। केंद्र सरकार भी इस फैसले को पलटने के लिए आखिरी कानूनी कोशिश कर रही है। यह मामला इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सेहत से जुड़ी बेहद गंभीर बातों से है।