सुप्रीम कोर्ट में इथेनॉल और E20 से जुड़े अहम मुद्दे पर 31 अगस्त को सुनवाई

इस याचिका में एक सार्वजनिक डेटाबेस बनाने की भी मांग की गई है, जिसमें यह जानकारी हो कि कौन-सी गाड़ियां इथेनॉल-मिश्रित ईंधन (जैसे E20) सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकती हैं। मेक और मॉडल के आधार पर यह तय होगा।

इसमें एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सुझाव भी दिया गया है, जो यह अध्ययन करेगी कि E20 का कारों, लागत और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है।

इतना ही नहीं, जिन गाड़ियों में E20 ईंधन नहीं चल सकता, उनके मालिकों की मदद के लिए भी एक साफ योजना बनाने को कहा गया है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को ईंधन में हो रहे इस बदलाव के बारे में सही जानकारी देने की भी गुहार लगाई गई है।