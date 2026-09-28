लाल रंग मतलब नॉन-वेज? FSSAI के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

28 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट FSSAI की उस योजना पर सुनवाई करेगा जिसमें ज्यादा चीनी, नमक या फैट वाले खाने के पैकेट पर लाल चेतावनी लेबल लगाने की बात है।

इस कदम का मकसद यह है कि लोग एक नजर में ही पहचान सकें कि कौन-सा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है।

हालांकि, खाद्य उद्योग इस बात को लेकर चिंतित है। उनका मानना है कि जब मांसाहारी उत्पादों के लिए पहले से ही भूरा निशान और शाकाहारी के लिए हरा निशान होता है, तो लाल लेबल ग्राहकों को और भी ज्यादा उलझन में डाल सकते हैं।