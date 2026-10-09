दिल्ली में 'चक्का जाम' का खतरा: CEC विरोध से पहले SC में सुनवाई, करोड़ों यात्रियों की निगाहें

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले एक बड़े प्रदर्शन से ठीक पहले, परिवहन व्यवस्था बंद करने की योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने वाला है। वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि ऐसे प्रतिबंध शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकार में बाधा डाल सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। इसी वजह से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने की गुहार लगाई।