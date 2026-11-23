इरफान उन 31 लोगों में शामिल था, जिसे 2011 में गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था।

गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच में आग लगने से 58 लोगों की मौत हो गई थी। यह ट्रेन अयोध्या से कारसेवकों को लाई थी। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए।

दंगों में 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि हजारों लोग घायल और बेघर हुए थे।