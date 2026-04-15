पवन खेड़ा को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है। उन्हें यह जमानत पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी थी।
पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के चुनाव हलफनामे में कुछ जानकारी नहीं दी गई थी। अब यह मामला तीन हफ्ते बाद फिर से कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा।
असम सरकार ने तेलंगाना की जमानत को चुनौती दी
पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा पर विदेशी पासपोर्ट और संपत्ति रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह पूरा मामला शुरू हुआ। सरमा परिवार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है।
असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर सवाल उठाए और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि पवन खेड़ा को जमानत के लिए असम से बाहर अर्जी नहीं देनी चाहिए थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा और मामले से जुड़े दूसरे लोगों को इस चुनौती पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा।