TVK विधायक के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट के आदेश से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- अत्यंत निदंनीय

आदेश

हाई कोर्ट के सामने सुनवाई भी स्थगित

शिवगंगई जिले के तिरुप्पत्तूर-185 से विधायक सेतुपति ने मंगलवार को आए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बात सुन ली है। प्रतिवादी के अधिवक्ता को 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। इस बीच, आदेश पर रोक जारी रहेगी। हाई कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है।"