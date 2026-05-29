केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- प्रधानमंत्री कर रहे NEET की निगरानी; NTA को पड़ी फटकार

सीख जवाबदेही तय की जानी चाहिए- कोर्ट न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने NTA को भंग करने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार किया। इस दौरान पीठ ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को नियमित रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब परीक्षाओं में कुछ गड़बड़ी होती है, तो यह पता नहीं चल पाता कि किसी विशेष कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है।

सुनवाई कोर्ट ने UPSC से सीखने को कहा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान NTA से पूछा कि निगरानी तंत्र और निगरानी समितियों के होने के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से तुलना करते हुए कहा कि देश की प्रमुख सिविल सेवा परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं कभी नहीं हुई और सुझाव दिया कि इसकी प्रणालियों से सबक सीखने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि जब तक जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान नहीं होती, तब तक मुश्किल होगी।

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निगरानी प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे निगरानी कोर्ट ने पेपर लीक को दर्दनाक बताते हुए कहा कि देश को छात्रों और उनके परिवारों को निराश नहीं करना चाहिए, यह बहुत दुखद है। यह सिर्फ छात्र नहीं, बल्कि परिवार का भी है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई कि जिम्मेदारी किसी पर तो आनी ही चाहिए। उन्होंने कोर्ट को सूचित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और सरकार युवाओं को लेकर चिंतित है।

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हलफनामा कोर्ट ने मान संसाधन विकास मंत्रालय से हलफनामा मांगा कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वार्षिक परीक्षाओं के संचालन और NTA में डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करके मानव संसाधन में सुधार करने के तरीके के बारे में एक हलफनामा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा, "यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि NTA के पास 2024 और 2026 परीक्षा जैसी कोई घटना दोबारा न हो, इसके लिए पर्याप्त भौतिक और बौद्धिक संसाधन हों।" पीठ ने मामले को जुलाई में विचार के लिए सूचीबद्ध किया है।

समिति NEET की मजबूत की सिफारिश करने वाली समिति भी हाजिर हुई शुक्रवार की सुनवाई में 2024 में NEET पेपर लीक के बाद कोर्ट की ओर से गठित निगरानी समिति के प्रमुख डॉ के राधाकृष्णन भी कोर्ट में उपस्थित हुए। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने प्रश्न उठाया कि समिति की सिफारिश और बाद में किए सुधारों के बावजूद वर्तमान विवाद कैसे पैदा हुआ? इस पर, राधाकृष्णन ने बताया कि समिति ने 35 दीर्घकालिक और 60 अल्पकालिक सिफारिशें दी थी, जिनमें अधिकांश लागू हुई है। पीठ ने समिति के कामकाज की विस्तृत जानकारी मांगी है।