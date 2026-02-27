सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ FIR की मांग ठुकराई

CAA को लेकर मोदी और अमित शाह के खिलाफ FIR की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

लेखन गजेंद्र 02:45 pm Feb 27, 202602:45 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील को फटकार लगाई और भविष्य में ऐसी कार्यवाही करने पर जुर्माने की चेतावनी दी। वकील ने वचन दिया कि वह ऐसी याचिका दायर नहीं करेगा, जिसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर पहले से लगे 50,000 रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया।