लिफ्ट हादसों में मौत पर कौन होगा जिम्मेदार? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ

कोर्ट ने कहा, "लिफ्ट जैसी मशीनें सीधे लोगों की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें बनाने और रखरखाव करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी सामान्य सेवा से कहीं ज्यादा होती है। लिफ्ट की देखभाल करने वाली कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा है। अगर कंपनी को पहले से खराबी का पता था, फिर भी उसने उसे समय पर ठीक नहीं किया या लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए, तो यह उसकी लापरवाही मानी जाएगी।"