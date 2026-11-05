सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शन के दौरान पुलिस ज्यादतियों पर एक महीने में रिपोर्ट मांगी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमने साफ कर दिया है कि पार्टियों की तरफ से दी गई जानकारी और सामग्री, जिसमें पीड़ितों की सामग्री भी शामिल है, की जांच की जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। समिति को भेजे गए दूसरे मुद्दों के अलावा, 2 मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है।"

कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले से मिले सामग्री के आधार पर, जिसे भी जवाब देना है, उससे जवाब मांगे और एक महीने में रिपोर्ट जमा करे।