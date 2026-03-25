सुप्रीम कोर्ट ने 'वंदे मातरम' को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा- पालन अनिवार्य नहीं

याचिका

सरकार का दिशानिर्देश केवल प्रोटोकॉल है, अनिवार्य नहीं

यह याचिका मुहम्मद सईद नूरी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि व्यवधान उत्पन्न करने पर दंड का प्रावधान है। इस पर CJI ने कहा कि ये दिशानिर्देश केवल एक प्रोटोकॉल हैं और इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। पीठ ने कहा, "जब दंडात्मक कार्रवाई होगी या (गायन) अनिवार्य किया जाएगा, तब हम ध्यान देंगे। यह अधिसूचना केवल परामर्श के लिए है। इसमें कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं है।"