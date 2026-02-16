सुप्रीम कोर्ट का हिमंत बिस्वा सरमा के नफरती भाषणों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार

सुनवाई हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई बार एंड बेंच ने कोर्ट के हवाले से कहा, "इन सभी मुद्दों का प्रभावी ढंग से क्षेत्राधिकार प्राप्त हाई कोर्ट द्वारा निपटारा किया जा सकता है। हमें इस मामले को यहां सुनने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए हम याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार प्राप्त गुवाहाटी हाई कोर्ट में भेजते हैं।" कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे मामले की सुनवाई को प्राथमिकता दें, क्योंकि वकीलों ने मामले में तात्कालिकता का हवाला दिया है।

सुनवाई अदालत को नहीं कर सकते कमजोर- CJI CJI ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा, "आप तो अभी तक हाई कोर्ट गए भी नहीं हैं। मैं तो सीधे-सीधे बात कर रहा हूं। एक क्षेत्राधिकार का हवाला देने की जल्दबाजी में हम दूसरे क्षेत्राधिकार को कमज़ोर नहीं कर सकते। यह अदालत इन सब का खेल मैदान नहीं बन सकती। हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई भी मामला उचित है। हमें विश्वास है कि हाई कोर्ट इस मामले की जांच करके फैसला सुना सकता है।"

विवाद सरमा के किस बयान से आपत्ति? पिछले दिनों सोशल मीडिया पर असम भाजपा की ओर से एक वीडियो साझा किया गया था, मुख्यमंत्री सरमा एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य पर बंदूक से गोली चलाते दिख रहे थे। वीडियो के साथ "स्पॉट ब्लैंक शॉट" और "कोई दया नहीं" जैसे वाक्यांश लिखे हुए थे। इसके अलावा एक सार्वजनिक सभा में सरमा ने कहा था कि "4 से 5 लाख मिया मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। हेमंत बिस्वा सरमा और भाजपा मिया समुदाय के खिलाफ है।"

