सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश याचिका खारिज की, कहा- कोई महिलाओं को नौकरी नहीं देगा

सुनवाई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा, "जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना अलग बात है, लेकिन जैसे ही मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य करने वाला कानून लाया जाएगा, कोई भी महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखेगा। आपको नियोक्ताओं की मानसिकता का अंदाजा नहीं। अगर हम ऐसा कानून बनाते हैं तो वे महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखेंगे।" उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कानून कामकाजी महिलाओं के बीच एक मनोवैज्ञानिक भय या धारणा पैदा करेगा...कि वे पुरुषों से कमतर हैं।

सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मासिक धर्म को लेकर दे चुका है फैसला जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। उसने इसे एक लड़की के जीवन, गरिमा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत सभी सरकार लड़कियों-महिलाओं के स्वास्थ्य के अधिकारों की रक्षा करें। कोर्ट ने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, कार्यात्मक लिंग-विभाजित शौचालय और मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने को कहा था।

Advertisement