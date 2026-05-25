आवारा कुत्तों की इच्छामृत्यु: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया और स्पष्टीकरण, अब हाई कोर्ट रखेंगे पैनी नजर देश May 25, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को इच्छामृत्यु देने से जुड़े अपने एक फैसले पर और स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में उन पागल, लाइलाज बीमार या खतरनाक आवारा कुत्तों को इच्छामृत्यु देने की इजाजत दी थी, जो उन इलाकों में लोगों पर अक्सर हमला करते हैं। एक पशु अधिकार संस्था ने इस फैसले पर ज्यादा स्पष्टता मांगी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने उनकी इस बात को नहीं माना और सुझाव दिया कि वे अपनी चिंताओं को सीधे स्थानीय उच्च न्यायालयों के सामने रखें।