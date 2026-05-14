सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक- अधिकार और धर्म मिलाए तो 'बदल जाएगा भारत का धर्म'

न्यायाधीश सामाजिक सुधार और परंपरा के बीच तौल रहे हैं

न्यायमूर्ति नागरथना ने हिंदू धर्म को जीवन जीने का एक तरीका बताया। उनका कहना था कि मंदिर जाना जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति बिना मंदिर जाए भी हिंदू हो सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि घर में दीया जलाना भी तो निजी विश्वास का हिस्सा है। न्यायाधीश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सामाजिक सुधार और परंपरा के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए और क्या अदालतें धार्मिक रीति-रिवाजों में दखल दे सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों और समाज की परंपराओं, दोनों की रक्षा कैसे की जाए?