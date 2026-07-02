सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में AI के इस्तेमाल पर चिंता जताई, कहा- ये विनाशकारी

फैसला

कोर्ट ने कहा- ऐसा करना वकीलों की ओर से कदाचार

लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि ऐसे पूर्व उदाहरणों से निकला कोई भी फैसला शून्य माना जाएगा क्योंकि इसे कानून की नजर में फैसले के रूप में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा, "AI का उपयोग कर तैयार किए गए पूर्व उदाहरणों का हवाला देना वकील की ओर से कदाचार है। अदालतों के लिए यह जरूरी है कि वे बिना सत्यापन के AI से निर्मित मिसालों को पेश, उद्धृत या उपयोग करने पर शून्य-सहिष्णुता का रवैया अपनाएं।"