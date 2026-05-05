सबरीमाला: सुप्रीम कोर्ट का IYLA से तीखा सवाल - क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? देश May 05, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (IYLA) को साल 2006 में सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। बेंच ने यह सवाल उठाया कि क्या IYLA के पास इस मामले में याचिका दायर करने का कोई वास्तविक अधिकार है।

इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तो यहां तक पूछ डाला, "क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं?" उन्होंने IYLA को सलाह भी दी कि वे अपना ध्यान युवा वकीलों की मदद करने पर लगाएं।